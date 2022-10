Einen Kartenvorverkauf gibt es nur für die Aufführung im Kino Universum (Samstag, 26. Februar, 16 Uhr). Die Karten liegen in der Spielwarenhandlung Twenhäfel, in der Kreissparkasse und im Kino selbst bereit. Für die Aufführung in der St.-Martin-Kirche am Samstag, 19. Februar, um 16 Uhr gibt es nur Karten am Eingang.