Laut Geschäftsführer Wolfgang Kirchner ist der Termin im Vorstand des Förderkreises Freundliches Bramsche abgestimmt worden. Erfahrungen der vergangenen Jahre seien in die Überlegungen mit eingeflossen. Gerade nach den Feiertagen würden die Möglichkeiten zu bummeln und vielleicht das eine oder andere Schnäppchen zu machen, verstärkt angenommen. Es gebe aber auch Trends und Entwicklungstendenzen, die bundesweit zu beobachten sind. „Eine Erfahrung ist, dass Weihnachtsgeschenke zunehmend als Geldgeschenke oder in Form von Gutscheinen verschenkt werden, die dann auch möglichst schnell ausgegeben beziehungsweise in Ware umgetauscht werden sollen“, berichtete Kirchner. Der Geschäftsführer stellte gleichzeitig klar, dass es, übers ganze Jahr verteilt, bei den bisherigen vier verkaufsoffenen Sonntagen in Bramsche bleibe.