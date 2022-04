Klaus Peter Wolf, 1954 in Gelsenkirchen geboren, liest am Montag, 3. Mai, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Gottlieb aus seinem Roman „Ostfriesensünde“. Der Krimi beschäftigt sich mit dem Frauenhandel in Deutschland. Zu diesem Thema hat er intensiv recherchiert. Er bewegte sich in der Frauenhändlerszene, gründete sogar pro forma eine entsprechende Firma, die unter dem Namen „Hot Pants“ sogar eine Steuernummer des Finanzamts erhielt.