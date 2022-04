Seit 1998 haben bereits 609 Schüler/innen an diesem Projekt zur hautnahen Erfahrung der parlamentarischen Arbeit teilgenommen. In 2005 haben sich neben Polat 39 der 183 Abgeordneten im Landtag als Gastgeber für die Hospitanten zur Verfügung gestellt, darunter auch Polats Bramscher SPD-Kollegin Bernadette Schuster-Barkau. '"'Angesichts des großen Interesses bei den Jugendlichen würde ich mir für die Wiederholung des Projekts im nächsten Jahr eine noch größere Beteiligung seitens der Abgeordneten wünschen'"', sagte Polat. Die Teilnahme an dem Projekt habe den Schülern viele wichtige Informationen und interessante Einblicke in die Arbeit der Parlamentarier vermittelt. Damit leiste das Hospitationsprojekt einen bedeutenden Beitrag zur politischen Bildung junger Menschen.

Ein solches hautnahes Politikerlebnis wird voraussichtlich auch im Jahr 2006 vom Landtag angeboten werden. Polat wird dann wieder als Gastgeberin zur Verfügung stehen.