Vor allem das Selbstwertgefühl des Kindes, sprich Moglis, soll dabei gefördert werden. Denn das bleibt bei manchen Kindern im Laufe ihrer Entwicklung schon mal auf der Strecke. Ursachen dafür liegen im Elternhaus, im Freundeskreis oder in der Schule. Unsichere Kinder ziehen sich oft zurück und werden still oder unaufmerksam. Neben den Eltern bemerken die Lehrer das häufig zuerst, deswegen sprechen sie Empfehlungen aus, welches Kind möglicherweise einen Balu braucht. Die gemeinsamen Aktionen, die der Mentor anschließend mit seinem Mogli unternimmt, haben aber nichts mit Schule zu tun. Vielmehr soll der Balu in seinem Kind Interesse an Hobbys oder Sport wecken. Dadurch lernen die Grundschulkinder auf ihre eigenen Stärken zu vertrauen und entwickeln Selbstbewusstsein. Auf lange Sicht gesehen, profitiert davon auch das Lernverhalten in der Schule.

Dieses Konzept gibt es jetzt auch in der Samtgemeinde Bersenbrück und in der Stadt Bramsche. Mit zehn Sozialpädagogik-Fachschülern der Berufsbildenden Schulen (BBS) sind Mentoren gefunden worden, die zum einen über genügend Fachkompetenz und Verantwortungsbewusstsein verfügen und zum anderen jung genug sind, um mit Spieltrieb und Einfallsreichtum ihren Mogli zu begeistern und ihm den Kontakt zur Welt zu öffnen. Dazu können die Balus Spiele und Materialien nutzen, die extra für dieses Projekt angeschafft wurden. Finanziert wird dieses Patenschaftsmodell im Rahmen von PaC, „Prävention als Chance“.

Es gibt somit ein Patenschaftsmodell, in dem Kinder ihr außerschulisches Lernverhalten trainieren und wichtige Erfahrungen fürs Leben sammeln können.