Ein eigenes Haus – das suggeriert Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, ein Grundstück ohne Ärger mit dem Vermieter. So manchen Bauherren aber wird schnell bewusst, dass sich allein die Nebenkosten eines Eigenheimes schnell zur sogenannten "zweiten Miete" aufsummieren können, nicht nur auf Grund der forcierten Preise für Energie.Im Rahmen der Bramscher Umwelttage informiert nun die Ausstellung zum Thema "Umweltschonendes Bauen – Gesund wohnen" in den Räumen der Bramscher Kreissparkasse mit den Schwerpunkten Altbaumodernisierung, kostengünstiges Bauen von Niedrigenergiehäusern und Verwendung umweltgerechter Baustoffe. So referierte zur Ausstellungseröffnung Franz Wennemann vom Haus der Bauökologie in Rheine, dass die Situation in der Realität noch lange nicht optimal ausfalle.Laut Wennemann bestehe ein Ziel vor allem in der Reduzierung der Heizenergie. Immerhin sei mit einer Verknappung und somit mit einer Verteuerung von Rohstoffen zu rechnen. Auch bilde der Treibhauseffekt einen weiteren, bekannten Aspekt bei diesen Überlegungen. Zurzeit gingen die Bemühungen dahin, in den Kommunen in kleinen Etappen Veränderungen herbei zu führen und diese wirtschaftlich zu gestalten.Als weiteren Punkt nannte Wennemann die Verwendung von Baustoffen, die nicht mehr nur nach den Gesichtspunkten der optimalen Abdichtung bewertet werden dürften. Zum Beispiel bei der Verwendung von gesundheitsschädigenden, aber stark abdichtenden Stoffen finde über Fenster und Türen ein verringerter Luftaustausch statt, der auf Kosten des Immunsystems vor allem von Kindern gehe.