Es ist ein schöner Abend, als Frank Möde und seine Kollegin Antje Kröger am Polizeikommissariat in den Streifenwagen steigen. Henrika Oeverhaus nimmt auf der Wache Platz und sieht wie ihre Kollegen im Streifenwagen, zu denen auch Kurt Kantereit und Volker Schwind zählen, einem 12-Stunden-Dienst entgegen.

22 Uhr: Tiere sollen in dieser Nacht auch weiter eine Rolle spielen - ein Landwirt meldet, er habe nun die Suche nach seinem entlaufenen Rind in Evinghausen ergebnislos eingestellt. Henrika Oeverhaus informiert die Radiosender, während Frank Möde und Antje Kröger starten. '"'Fahr bitte noch mal zurück'"', sagt Kröger plötzlich, als der Streifenwagen ein Autohaus in Engter passiert. Ein Wagen war der Polizeibeamtin aufgefallen, drei junge Männer darin. Sie und ihr Kollege kontrollieren die Männer, die den Inhalt ihrer Hosen- und Jackentaschen auf den Wagen legen müssen. Der Fahrer macht den Eindruck, als zahle er die zehn Euro, die für einen fehlenden Verbandskasten fällig sind, fast gerne. Die Überprüfung seiner Personalien liefert dafür auch eine Erklärung: Er wurde erst kürzlich wieder auf freien Fuß gesetzt. Sexualstraftaten und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sind im Computer notiert. Heute bleibt aber auch der Pupillentest negativ. Dennoch: Eine schöne Demonstration des sogenannten polizeilichen Sehens - die Autorin dieser Zeilen hatte noch nicht mal das betreffende Auto gesehen, geschweige denn die wenig vertrauenserweckenden Insassen.

Schnell einen Kaffee im Aufenthaltsraum, das Telefon klingelt. Ein Mann aus Solingen ruft an, weil er sich Sorgen um eine Freundin in Bramsche macht. Warum er zwar ihre Handynummer, nicht aber ihre Adresse weiß, bleibt sein Geheimnis. Kurt Kantereit kann ihn aber beruhigen, nachdem er mit der Dame telefoniert hat. Es ist alles in Ordnung.

Das Problem mit dem Licht ist nicht das einzige, das die Gruppe 16- bis 17-Jähriger hat, die die Polizeibeamten kurz darauf in der Gartenstadt antreffen. Die Anzahl der Fahrräder will nicht so recht mit der Zahl der Personen übereinstimmen, die darauf gefahren sind. Bereitwillig berichten die jungen Leute, die zur Party nach Engter wollen, dass sie natürlich die Landesstraße, die keinen Radweg hat, benutzt hätten. Eindringlich weisen Frank Möde und Antje Kröger auf die Gefahr hin, sagen den Jungs aber auch, dass es nicht angeraten ist, sich ein zweites Mal so erwischen zu lassen.

Die erste Fahrt führt zum Parkplatz des Schnellrestaurants, wo sich rund 50 junge Leute mit ihren teils aufgemotzten Wagen versammelt haben. Nicht zufällig steuert Frank Möde den Parkplatz an, schließlich haben wir den auch als Carfreitag bekannten Feiertag. Möde meldet die Lage der Verkehrsüberwachungsgruppe Osnabrück, die den Auto-Freaks später persönlich die Aufwartung macht. Auf dem Weg in die Gartenstadt: Dass es bereits dämmert, scheint der Radfahrer, den das Polizeiauto passiert, nicht bemerkt zu haben. Vorsichtshalber erinnert Frank Möde ihn daran, das Licht einzuschalten.

Weiter nach Evinghausen, wo der Anblick des entlaufenen Rindes auch den Polizeibeamten verwehrt bleibt, dafür überquert aber ein ganzer Sprung Damwild die Straße. Möde stellt den Wagen quer und schaltet das Blaulicht ein, während die Tiere über die Straße wechseln. Rückweg über das menschenleere Venne zum Bramscher Marktplatz. Der 16-Jährige, den die Kollegen hier im Kreise seiner Freunde antreffen, hat nicht nur Alkohol konsumiert, sondern auch ein ziemlich loses Mundwerk.

Der Hinweis, ein Onkel sei Anwalt, löst aber eher freundliche Nachsicht bei den Beamten aus. Als der Alkomat einen Wert von 1,54 Promille zeigt, darf der Jugendliche hinten neben Antje Kröger Platz nehmen. Das Angebot der Kollegen, mal eben beim Onkel, dem Anwalt, anzurufen, lehnt der 16-Jährige ab. Seine Coolness ist nicht mit in den Streifenwagen eingestiegen. Er wird zu seiner Schwester gebracht, die in der Nähe arbeitet. Der Junge ist nicht der Einzige, der in dieser Nacht auf diese Weise den Weg nach Hause findet. Später greifen die Kollegen noch einen 15-Jährigen mit 0,3 Promille auf.

Kurz vor Mitternacht: Ein Kaffee auf der Wache, dann Alarm: Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Wallenhorst! Die Treppe herunter, in den Wagen springen sind eins: Wer bislang geglaubt hatte, die Strecke nach Wallenhorst sei in unter fünf Minuten nicht zu schaffen, wird unter Blaulicht eines Besseren belehrt. Möde lenkt den Wagen vor den Markt, Kröger springt heraus und kontrolliert die Türen.

Nichts Auffälliges an der Vorderseite, auf der Rückseite fällt der Blick auf einen Lkw, der an einer Beladerampe parkt. Der Fahrer schwört, er könne den Alarm nicht ausgelöst haben. Kurt Kantereit und Volker Schwind fahren ebenfalls vor. An den Beteuerungen des Fahrers haben die Kollegen zwar Zweifel, kontrollieren aber die Rückseite des Marktes genau. Als der Marktverantwortliche eintrifft, geht es ins Innere. Auch hier alles in Ordnung. Blick auf die Alarmanlage: Der Alarm wurde dort ausgelöst, wo die Waren angeliefert werden.

Nun wird es etwas ruhiger. Beherzt und schnell zu handeln heißt es aber um 2.55 Uhr für Kantereit und Schwind, die ein angefahrenes Reh in der Heseper Straße mit einem Schuss von seinen Leiden erlösen. Zu einem ärgerlichen Fall von Sachbeschädigung werden ihre Kollegen um 5.20 Uhr gerufen. In der Schleptruper Straße haben Unbekannte die Windschutzscheibe eines Wagens zertrümmert.

Kurz vor 8 Uhr: Die Frühschicht löst die Nachtschicht ab. Die Kollegen ziehen sich um, und dann folgt etwas, das sie nach jeder Nachschicht tun: Obwohl sie bereits 12 Stunden eng zusammengearbeitet haben, setzten sie sich jetzt noch einmal zusammen - ohne Uniform, ganz privat.