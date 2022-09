Gut gelaunte Oldies spielten „Here Comes Johnny“ im Dolce Vita. Foto: Lena Weimer up-down up-down Konzerte in Kneipen und Restaurants „Bramsche Live“ mit musikalischer Vielfalt an acht Locations Von Lena Weimer | 19.09.2022, 11:45 Uhr

Musik von Akustik über Soul bis hin zu Rock hat es am Samstag bei „Bramsche Live“ in acht verschiedenen Kneipen und Restaurants in Bramsche gegeben.