Die Klasse 8c des Greselius-Gymnasiums wurden vom Ersten Kreisrat Dr. Reinhold Kassing, Ministerpräsident Christian Wulff und dem Landtagsabgeordneten Reinhold Coenen (v. l.) für ihre Dokumentation ausgezeichnet. FOTO: privat Bramsche Kreativer Umgang mit Thema Sucht 29.09.2008, 22:00 Uhr

Nicht nur die Ruderer des Greselius-Gymnasiums hatten in der vergangenen Woche Grund zum Feiern. Auch die Klasse 8c gewann jetzt beim Jugendgesundheitstag in Bersenbrück den ersten Preis – gemeinsam mit zwei weiteren Gruppen der von-Ravensberg-Schule in Bersenbrück und des Gymnasiums „In der Wüste“ aus Osnabrück.