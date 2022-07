In der Maschstraße in Bramsche hat Stefanie Fennekold (Mitte) eine zweite Filiale ihres Kosmetikinstuts CosméDerme eröffnet. Zusammen mit ihren Töchter Alica Zilt (links) und Carina Krause sowie drei weiteren Mitarbeiterinnen bietet sie hier den gleichen Service wie am Hauptstandort an der Hasestraße.

FOTO: Eva Voß