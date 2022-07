Darüber wird auf europäischer Ebene durchaus diskutiert. Doch die Folgen einer Marktöffnung könnten fatal sein: Der verstärkte Kostendruck würde manches Unternehmen zu Einsparungen verleiten, in deren Folge die hohe Qualität des deutschen Trinkwassers in Gefahr ist. Doch Wasser ist der Quell des Lebens – die Versorgung muss deshalb in seriöser Hand bleiben.