Am 1. Juli von 15 bis 22 Uhr Jugendparlament lädt zum Festival am Hasesee in Bramsche Von Stella Blümke | 19.06.2023, 07:00 Uhr

Erwachsene unerwüscht: Das Jugendparlament Bramsche veranstaltet am 1. Juli ein Festival am Hasesee in Bramsche ausschließlich für Kinder und Jugendliche.