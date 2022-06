Weil sich alle Zuwanderer in der neuen Gesellschaft fremd fühlen, sind soziale und persönliche Schwierigkeiten nach Überzeugung von Frau Boaro-Titze an der Tagesordnung. "Mit der Umbenennung setzen Sie ein Zeichen", ermunterte die Referentin, die im Bundesausländerbeirat mitarbeitet, den Ausländerbeirat, bei der Integration "aller Fremden" eine wichtige Rolle zu übernehmen.

Ralf Sabelhaus (AGKAN) ergänzte, durch die stärkere Einbindung aller Zuwanderer in die demokratische Lebensweise werde die "Konsistenz der Kommune gestärkt". Der Name des neuen Beirates sei "Programm und Ziel" zugleich; die Interessen der unterschiedlichen Gruppen ließen sich laut Sabelhaus durch eine Präambel in der Satzung berücksichtigen.

Der Vorsitzende Huseyin Kurtulus appellierte an den Ausländerbeirat, bis zur nächsten Sitzung Kontakte zu den Aussiedlern zu suchen und als Gäste einzuladen. Es solle versucht werden, eine gemeinsame Argumentationslinie zu finden. "Der Definitionsbereich muss in der Gesellschaft konform sein", schränkte Kurtulus ein, einerseits neue Horizonte zu erblicken, sich andererseits aber an ein sehr sensibles Thema erst noch heranzutasten.