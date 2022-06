"Dabei waren wir so glücklich, eines der vielen Fachwerke hier in der Region behalten zu können", erinnerte Wahner an den Ortsermin auf dem Bauhof in Lechtingen. Das dort eingelagerte Holz sei zwar in keiner guten Verfassung gewesen; weil sich die Achmeraner aber zugetraut hätten, anhand der mitgelieferten Zeichnungen das alte Fachwerk neu aufzustellen, sprach Wahner von einer "an sich idealen Zusammenstellung".

Da das Holz aber in den letzten Jahren wohl mehrfach umgepackt wurde, konnte der HBOL im Sommer nicht liefern. "Das ist uns sehr peinlich und ich entschuldige mich noch einmal bei den Achmeranern", sagte Wahner, der sich nach eigenen Angaben "sofort auf die Socken gemacht" hat, um Ersatz zu finden, und fündig wurde.

Bei dem neuen Holz handelte es sich um ein früheres Vierständerhaus, das ein Zimmermann sorgfältig registriert und in seiner großen Betriebshalle in Natrup-Hagen eingelagert hat. "Das gehört sich so, dass das leidige Thema in kürzester Frist vom Tisch ist", hoffte Wahner, dass der Zeitverlust in Achmer wieder aufgeholt werden könne.

Wolfgang Tangemann gewann aus Sicht der Stadt dem neuen Vertrag fast nur Vorteile ab. Denn in dem Vierständerhaus ließen sich ohne zusätzliche Gebäude alle Nutzungen unterbringen, die mit dem Heimathaus geplant seien. "Jetzt muss nur möglichst schnell die bauordnungsrechtliche Abstimmung erfolgen", verwies der Planer darauf, dass der Landkreis und das Amt für Agrarstruktur mit den geänderten Plänen noch befasst seien.

Keine Probleme hatten die Achmeraner mit dem höheren Anschaffungspreis. "Die Mehrkosten lassen sich durch die bessere Qualität durch den Zeitgewinn beim Aufstellen wieder hereinholen", blickte Stehr optimistisch nach vorne; der Heimatverein spare erheblich an Zimmermannskosten. Im Übrigen gehörten zum Vertragsumfang auch die Lieferung und Aufstellung durch den Hagener Unternehmer.