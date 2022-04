Default Bild FOTO: Archiv Bramsche Gespräch über Sterbebegleitung 29.09.2008, 22:00 Uhr

„Was gibt es in Bramsche an haupt- und ehrenamtlichen Initiativen und Hilfen zur Begleitung unheilbar Kranker und Sterbender?“ Zu dieser Frage lädt der Frauengesprächskreis unter der Leitung von Ulrike Kohn und Anne Hannemann am Mittwoch, 1. Oktober, ein. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Johannis in Bramsche.