"Furiosa": Spektakel bis zur "Gänsehautentzündung" 12.04.2004

Jahr 9 nach Christus: Die Germanen und ihr Drahtzieher Arminius locken das römische Heer des Statthalters Varus in einen Hinterhalt. In der Schlacht am Teutoburger Wald werden mehr als 10000 Menschen niedergemetzelt. Jahr 2004 nach Christus, Ostersonntag: Niemand wird in einen Hinterhalt gelockt, schon gar nicht niedergemetzelt. 15 000 Menschen strömen in friedlicher Absicht zum Ort der Varusschlacht. Oster-Leuchten in Kalkriese, da würden selbst Arminius und Varus verzückt mit ihren Zungen schnalzen...