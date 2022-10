Auf einer Informationstafel im Ratssaal wird der wichtigste Tagesordnungspunkt angezeigt. Foto: Marcus Alwes up-down up-down So steht es um die Finanzen 2023 Freude über Gewerbesteuererträge in Bramsche, Sorge um Energiekosten Von Marcus Alwes | 07.10.2022, 14:50 Uhr

Der Ersatzneubau für die Sporthalle in Schleptrup, der An- und Verkauf von Wohnbaugrundstücken, die Stadtsanierung Bahnhofsumfeld, der Kita-Neubau St. Martin in der Innenstadt, die Errichtung eines Rechenzentrums für die Rathaus-EDV und die Sanierung der Nordtangente sollen im kommenden Jahr zu den größten Einzelinvestitionen der Stadt Bramsche gehören.