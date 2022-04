Begleitet werden sie bei der Realisierung ihrer Pläne von einem Kamerateam der 99pro media GmbH, die für die Pro7-Doku-Soap-Reihe '"'We are Family. So lebt Deutschland'"' produziert. Geplant sind vier Sendungen, die die Familie bei der Vorbereitung, dem Umzug, der Ankunft und der Eingewöhnungsphase zeigen. Die ersten Dreharbeiten finden voraussichtlich im März statt.

Seit Wochen ist Herrmann auf der Suche nach einer Wohnmöglichkeit, er stellt Kontakte zu Behörden, Arbeitgebern, Schulen und anderen Migranten in Spanien her. Der gelernte Glaser möchte in Spanien eine kleine Werkstatt aufmachen. '"'In Deutschland werden einem auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu viele Hindernisse in den Weg gestellt. Für alles braucht man eine Genehmigung. Die Steuern sind zu hoch, und es gibt zu viele Vorschriften.'"' Ähnlich empfindet es seine Verlobte Angela Himstedt. Sie träumt von einer eigenen Kneipe.

So wie ihnen geht es immer mehr Deutschen. Die Zahl der Deutschen, die das Land verließen, war 2005 mit rund 145000 die höchste seit 1950. Sprachprobleme, Anpassungsschwierigkeiten und fehlende Kontakte veranlassen jedoch viele Auswanderer dazu, ihren Aufenthalt in der Fremde abzubrechen. Rund 100000 kehren jedes Jahr in ihre alte Heimat zurück, wie aus den Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Nichtsdestotrotz, Deutsche werden vom europäischen Ausland umworben. Dass Fachkräfte im Ausland gefragt sind, hat auch Heiner Herrmann gehört. Durch Kontakte zu Auswanderern weiß er, dass Deutsche im Ausland oft erfolgreich sind. Sie gelten als fleißig, pünktlich, strebsam, gut ausgebildet und zuverlässig. '"'Wenn man einen Hammer richtig halten kann, dann hat man schon gute Karten'"', ist er sich sicher.

Den Träumen der Erwachsenen stehen die Ängste der Kinder gegenüber. Sie haben ihre Freunde hier, fühlen sich wohl. Tochter Melissa, die im nächsten Jahr mit der Schule fertig wird, möchte eine Ausbildung zur Hotelfachfrau beginnen. Ob sie ihren Vater begleitet, macht sie nicht zuletzt davon abhängig, ob sie einen Ausbildungsplatz in Spanien findet.

Sohn Eric hingegen hat Bammel vor der neuen Schule. Er beherrscht die Sprache noch nicht, und würde deshalb gerne eine deutschsprachige Schule besuchen.

Für die Sorgen seiner Kinder hat Heiner Herrmann viel Verständnis. Er möchte sie nicht unter Druck setzen und wünscht sich doch, dass sie '"'den Schritt wagen'"' und ihn und seine Verlobte begleiten.