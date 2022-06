Zur SPD-Fraktion im Ortsrat Bramsche-Mitte gehören ferner Ute Severit-Wobker, Volker Schulze, Peter Remme, Stefanie Kortekamp, August Eilers, Annegret Christ-Schneider, Michael Ludewig, Karin Goldenstein und Torsten Neumann. Die nach dem SPD-Statut einladenden Stadtbezirksvorsitzenden Manfred Fritz und Udo Müller zeigten sich erfreut, dass auch insbesondere die jungen Neuen gute Wahlergebnisse erzielt haben und damit eine langfristige über die Wahlperiode 2006 bis 2011 hinausgehende Kontinuität in der Ortsratsfraktion sichergestellt sei. Die Fraktionsarbeit werde sich am SPD-Wahlprogramm und an den Bedürfnissen der Bürger orientieren.