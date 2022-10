Dieser farbenprächtige Vogel hat Herzen bei Jung und Alt erobert. Die Blicke hängen an ihm, wenn er niedrig und blitzschnell über den Wasserspiegel huscht, mitunter einen Halbkreis beschreibt oder sich von einer Warte ins Wasser stürzt, um mit einem Schuppenträger wieder aufzutauchen. Außer diversen Kleinfischen, Moderlieschen sind wohl eine bevorzugte Beute, gilt seine Jagd auch Wasserkäfern und Libellenlarven.

Unsere Fließgewässer und auch diverse Gartenteiche beherbergen seit längerem reichlich Beutevorrat für ihn, auch wurden hier und da für ihn sandige Steilhänge präpariert, in die hinein er wie unsere Uferschwalben seine Brutröhre gräbt. Aber andere Gegebenheiten lassen immer wieder seine Verbreitung bei uns dezimieren.In erster Linie bringen strenge Frostperioden hohe Verluste. Den Eisvögeln wird ihre buchstäbliche Ortstreue zum Verhängnis. Oft tauchen sie in der Mitte eines Gewässers nach Beute ein und können wegen der gefrorenen Eiskanten nicht wieder auftauchen. Im Januar 1996 wurden aus Bramscher Gewässern insgesamt fünf eingefrorene Exemplare aus Eis herausgeschnitten (wir berichteten).

Der Bestand brach danach restlos zusammen. Es vergingen Jahre langsamer Erholung, bis sich 1999 hier und dort im Stadtgebiet die ersten fliegenden Exemplare zeigten. Der folgende Winter war mild und entsprechend gut der derzeitige Brutpaarbestand an verschiedenen Bramscher Gewässern.Nur zeigt sich in diesen Tagen erneut, dass auch andere Gefahren auf ihn lauern. Die ersten Bruten sind ausgeflogen und insbesondere junge Eisvögel haben ihre Probleme mit all den vielen "Schaufenstern" in der Siedlung. In den Glasfronten spiegeln sich nur zu oft Bäume aus Nachbars Garten, die vom Eisvogel beim Überwechseln zu einem anderen Nahrungsgewässer als vermeintliche Abkürzung durchflogen werden, leider häufiger mit dem Ergebnis: Genickbruch, wie jetzt über Pfingsten wieder am Penter Weg geschehen!