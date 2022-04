'"'Verdammt, ist das kalt hier'"', war mein erster Gedanke, als ich aus dem Flugzeug in Timaru trat. Meine Gastmutter empfing mich mit einem verständnisvollen Lächeln und deutete auf mein T-Shirt. '"'Das wirst du wohl erst einmal nicht mehr brauchen.'"' Sie hatte Recht. Der neuseeländische Winter war so, wie man sich Weihnachten vorstellt, kalt und reich an Schnee.

Dieses Jahr war eine Besonderheit, denn normalerweise bekommen die Kiwis an der Ostküste keinen Schnee, und schon gar nicht in diesen Massen. Teile der Südinsel waren für zwei Wochen vom Stromnetz abgeschnitten, weil alles zugefroren war.

Die Jahreszeiten in dieser Hemisphäre sind im Vergleich zu meiner Heimat vertauscht. Das heißt, im deutschen Sommer ist in Neuseeland Winter und umgekehrt. Aber nicht nur das Wetter machte mir am Anfang zu schaffen.

Als Austauschschülerin wird man auf Seminare, Vorbereitungstreffen und anderes geschickt, und auch wenn man sich vorbereitet hat, ist es etwas ganz anderes, wenn man allein vor der Leiterin der neuen Schule sitzt und unter ihren kritischen Augen Formulare ausfüllen muss, von denen man nur die Hälfte versteht. Noch interessanter wird es, wenn es dann ernst wird und der erste Schultag an der High School ansteht. Die Schuluniform kratzt, und ich hatte das Gefühl, von allen angestarrt zu werden und völlig verloren in all diesen neuen Gängen zu sein.

Doch alle Ängste waren unbegründet. Ich fand tolle Freunde, die mir helfen, wo sie nur können. Den Anschluss an den Unterricht zu bekommen, war gar nicht so schwer und das '"'Kiwi'"'-Englisch, das anfangs so fremd war, ist nun ganz selbstverständlich.

Die Monate rauschten an mir vorbei, und ich fühlte mich immer mehr zu Hause in Timaru. Bis sie die Weihnachtsdekorationen aufhängten, begleitet von zahlreichen Weihnachtskarten im Briefkasten. Heimweh, das gefürchtete Wort unter Austauschschülern. Doch damit wollte ich nichts zu tun haben. Ich ging aus, verbrachte Zeit mit Freunden und war viel am Strand.