Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Bramsche Christoph Egger ist Hahn im Korb der SSG Bramgau 02.11.2006, 23:00 Uhr

Am ersten Wettkampfwochenende trat die Schießsportgemeinschaft (SSG) Bramgau in Boostedt bei Neumünster an. Zwei klare 4:1-Siege brachten der Mannschaft von Peter Ilic zunächst die Tabellenführung.