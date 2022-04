Default Bild FOTO: Archiv Bramsche Charmanter Wettbewerb der Epochen 21.09.2009, 22:00 Uhr

Viele Jahre liegt ihr letztes Konzert in Bramsche zurück. Doch sie sind in bester Erinnerung geblieben, die Musiker Thomas Kirchhoff und Dale Kavanagh vom „Amadeus Guitar Duo“. So präsentierten sie sich kürzlich im Tuchmachermuseum erneut als brillante Formation, die sich zudem spürbar weiterentwickelt hatte.