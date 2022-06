Das war eine der Grundthesen, die der Siegener Professor für evangelische Theologie, Ingo Baldermann, auf dem Kirchenkreisempfang in der Martinskirche am Vorabend des Reformationstages aufstellte. Sätze aus den Psalmen wie "Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß" oder "Alle, die mich sehen, verspotten mich" helfen Kindern, ihre Gefühle auszudrücken, wenn sich zum Beispiel die Eltern trennen oder auf dem Schulhof Ohnmacht erfahren wird.

"Wie viele gehen ohne Schulabschluss in eine ungewisse Zukunft? Wie viele wachsen hinein in eine Welt, wo die Vernichtung von Arbeitsplätzen an der Tagesordnung ist, um den Aktienkurs zu verbessern? Biblische Hoffnung ist etwas ganz anderes als Fortschrittsoptimismus oder das oberflächliche Erwarten, dass alles schon irgendwie gut gehen werde.

Aber solche Hoffnung falle nicht in den Schoß, sie müsse erbetet, manchmal auch durch Leid hindurch gewonnen werden. Die eigentliche Aufgabe jeder Bildung in der Schule, in der Familie und in der Kirche sei, Menschen auszurüsten mit einer Zuversicht fürs Leben.

"Christen mit ihrer Zuversicht müssen so etwas wie Blütenteppiche in der Wüste werden", schloss Baldermann seinen Vortrag.

Superintendent Rehse lud schon zum nächsten Kirchenkreisempfang am 30. Oktober 2007 ein. Dann wird die hannoversche Landesbischöfin Margot Käßmann zu Gast sein.