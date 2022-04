Straßenmusik wird auch am 7. Mai wieder in der Bramscher Innenstadt geboten (Archivfoto). FOTO: Andre Havergo Zweiter „Erlebnis- und Einkaufssamstag“ Bramsche bittet Anfang Mai in der City zum Straßenmusikwettbewerb Von noz.de | 25.04.2022, 14:43 Uhr

Von April bis Oktober 2022 findet an jedem ersten Samstag im Monat ein Einkaufs- und Erlebnistag in der Bramscher City statt. Am 7. Mai bildet die Veranstaltung „Bunte Mischung – Straßenmusikwettbewerb“ den zweiten Termin der Veranstaltungsreihe.