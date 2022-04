Manfred Marquart war 44 Jahre alt, Kraftfahrer von Beruf, wohnte seit 20 Jahren an der Rübenstraße, hatte mit seiner Frau Heidi zusammen drei Söhne und kannte das Wort Krankheit eigentlich nur vom Hörensagen. Ein ruhiges Leben - so ruhig, dass Heidi Marquart einmal über ihren gemächlich durch den Garten stolzierenden Mann frotzelte: '"'Der stirbt garantiert nicht an einem Herzinfarkt.'"'

Eine Annahme, die sich allzu bald beinahe als Fehlschluss erwiesen hätte. Denn eines Abend wurde Manfred Marquart übel: Ob der Fisch vielleicht schlecht war? Aber seiner Frau ging es weiterhin gut. Am nächsten Morgen quälte er sich zur Arbeit, zum Entsetzen seiner Frau. Schon um 10 Uhr meldete er sich wieder. Sie holte ihn ab, brachte ihn zum Arzt, der zunächst nichts feststellte und ihn zur Sicherheit in Krankenhaus überwies. Ungewaschen und in Arbeitskleidung wollte er aber nicht dorthin, also zunächst nach Hause und unter die Dusche. Die Ärzte, denen sich Marquart wenig später im Bramscher Krankenhaus vorstellte, waren entsetzt. Zunächst diagnostizierten sie einen leichten Infarkt, doch je weitergehender die Untersuchungen, umso besorgter wurden die Blicke, erinnert sich Heidi Marquart. Schließlich nahm ein Mediziner sie beiseite: '"'Wir wissen nicht, ob wir ihren Mann durchkriegen.'"'

Aber der Patient erwies sich als zäh. Er erholte sich und ging nach vier Wochen wieder zur Arbeit. '"'Petrus wollte mich da oben noch nicht'"', mutmaßt er heute in seiner trockenen Art. Immerhin sieben Jahre lang schien der gesundheitliche '"'Ausrutscher'"' vergessen.

Dann meldete sich die '"'Pumpe'"' wieder. In Bremen wurden ihm drei Bypässe gelegt, aber die Besserung war nur von kurzer Dauer. Schon nach einem Jahr waren die Gefäßumleitungen wieder verstopft. Die Ärzte sagten zu Heidi Marquart: '"'Es gibt keine Chance mehr. Es wird nicht mehr besser.'"'

Also aufgeben? Für die selbstbewusste Außendienstlerin kam das nicht infrage. Sie suchte nach Informationen über Transplantationen, las Bücher, telefonierte, fragte Ärzte - und biss, wie sie heute sagt, '"'überall auf Granit'"'. '"'Wissen Sie überhaupt, worauf Sie sich einlassen? Dann haben Sie auch keine Lebensqualität mehr.'"' '"'Aber die hatten wir ohne Operation auch nicht'"', erinnert sich Heidi Marquart noch heute mit Schrecken an Unverständnis und mangelnde Kenntnisse vieler Ärzte.