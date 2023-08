Lutterplatz in Bramsche Gartenstadt Sascha Kurth macht aus dem „Gartenstädter“ die Kneipe „Töff Töff“ Von Anika Becker | 10.08.2023, 07:02 Uhr Die Außenterrasse hat des ehemaligen „Gartenstädters“ hat sich bereits verändert. Sie bietet auch Platz für diejenigen, die keinen Zigarettenrauch mögen. Foto: Anika Becker up-down up-down

Aus dem ehemaligen „Gartenstädter“ wird das „Töff Töff“. Was haben die neuen Pächter Sascha Kurth und Kris Reimers in der Gaststätte am Lutterplatz in Bramsche vor und woher kommt der neue Name?