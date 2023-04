Andächtig formiert sich eine Biker-Gruppe vor dem Abschiedsgruß für die 19-jährige Frau, die unweit des Penter Schützenhauses getötet wurde. Foto: Reinhard Fanslau up-down up-down Blumenmeer als letzter Abschiedsgruß 400 Motorradfahrer gedenken in Pente der getöteten jungen Frau Von Reinhard Fanslau | 16.04.2023, 09:22 Uhr

Ein überwältigendes Echo fand am Samstag die Gedenkaktion für die Anfang März im Bramscher Ortsteil Pente getötete 19-jährige Frau aus Ostercappeln-Schwagstorf. In der Nähe des Tatortes am Penter Schützenhaus legten die vielen, teilweise von weither angereisten Trauernden Blumen ab, die sie zu einem großen „M“ formten. Der Buchstabe steht für den Vornamen des Verbrechensopfers.