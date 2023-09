20. und 21. September 2023 B.O.P. Bramsche: Mehr als 60 Unternehmen stellen Ausbildungsberufe vor Von noz.de | 09.09.2023, 09:57 Uhr Auf den B.O.P. freuen sich (v.li.): Stefan Rudys (BO-Coach Hauptschule Bramsche), Katja Bielefeld (Servicestelle Schule-Wirtschaft), Heiner Pahlmann (Bürgermeister Bramsche), Lars Hellmers (Vorstand MaßArbeit), Klaus Sandhaus (Wirtschaftsförderung Bramsche), Dorte Hierse (Schulleitung Hauptschule Bramsche), Klaudia Stolecki (BO-Coach Hauptschule Bramsche) Foto: Uwe Lewandowski up-down up-down

Mehr als 60 Betriebe laden beim B.O.P. Bramsche zu Mitmach-Aktionen am 20. und 21. September 2023in die Hauptschule ein. An den beiden Tagen können sich Schüler über Ausbildungsberufe und duale Studiengänge in der Region informieren.