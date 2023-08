Blues zum Sommerkultur-Abschluss Malte Wollenburg freut sich auf ein besonderes Konzert in Bramsche Von Sascha Knapek | 22.08.2023, 15:17 Uhr Auf dem Bramscher Kirchplatz wird Malte Wollenburg vielleicht auch zwei Gitarren mit sentimentalem Wert spielen: Die Gibson ES-125 (links) gehörte früher Wollenburgs Freund Michael Hesse, die rote Gibson ES-345 war Tom Vieths Lieblingsgitarre. Foto: Sascha Knapek up-down up-down

Lokalkolorit auf der Sommerkultur-Bühne bringen am Donnerstag, 24. August 2023, Wolli & the changing Blues Band mit. Bandleader Malte Wollenburg ist in Bramsche groß geworden. Dass es seine Band in dieser Form aber überhaupt gibt, hat etwas mit einem Schicksalsschlag zu tun.