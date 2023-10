Nach langer Konzertpause aufgrund der Corona-Pandemie präsentierte die Bläsergruppe neue und bewährte Musikstücke aus ihrem Repertoire. Musical-Melodien („The Lion King“) und Filmmusiken („North And South“) gehörten ebenso dazu wie Bearbeitungen moderner Pop-Songs wie „Shut Up And Dance“ oder ein Potpourri mit Songs der Gruppe „Earth, Wind And Fire“.

Melodiöse und rhythmische Herausforderungen

Ihre hohe musikalische Qualität bewies die Bläsergruppe besonders mit der Interpretation von „Oregon“ und der „Queen ́s Park Melody“, zwei Kompositionen des Niederländers Jacob de Haan. Die melodiösen und rhythmischen Herausforderungen dieser Stücke meisterte die Bläsergruppe unter der Leitung von Wilbrand Macke bravourös. Das begeisterte Publikum entließ die Musiker erst nach zwei Zugaben.