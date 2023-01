Kathrin Leidendecker von der Bio-Station stellt den Greselianern Nora, Nora, Steffen und Raphael (von rechts) das FÖJ vor. Foto: Judith Perez up-down up-down Naturschutz in Alfhausen Biologische Station Haseniederung stellt FÖJ am Greselius Bramsche vor Von Judith Perez | 27.01.2023, 18:43 Uhr

Am Bramscher Greselius Gymnasium steht für die Schülerinnen und Schüler eigentlich Englisch auf dem Stundenplan. Stattdessen haben sie sich gemeinsam auf den Weg gemacht in Raum 500 zu erfahren, was eigentlich ein FÖJ, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr, ist. Denn für die 18-Jährigen stellt sich kurz vor ihrem Abitur die Frage: „was nun?“.