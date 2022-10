Die Kalkrieser um Christian Njoku (am Ball) konnten ihre Führung gegen Fürstenau (blaue Trikots) nicht halten. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Ankum stürzt den Tabellenführer Bezirksliga: Spielvereinigung Fürstenau setzt sich in Kalkriese durch Von Matthias Benz | 17.10.2022, 15:39 Uhr

Quitt Ankum, SC Rieste und die Spielvereinigung Fürstenau konnten am Wochenende wichtige Siege in der Bezirksliga feiern. Während Fürstenau das Spiel in Kalkriese drehte, legte der Quitt einen sensationellen Schlussspurt beim Spitzenreiter in Lechtingen hin.