Der SCR muss auf Kalkrieses Torjäger Rene Hemker (hier gegen Ankum) aufpassen. Foto: Rolf Kamper

Ankum und Fürstenau auswärts SC Rieste empfängt FC Kalkriese zum Kellerduell der Bezirksliga Von Matthias Benz | 17.11.2022, 17:38 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga kommt es am Sonntag zu einem wegweisenden Derby: Die abstiegsgefährdeten Teams des SC Rieste und des FC Kalkriese treffen in der Varus-Arena aufeinander. Für Ankum und Fürstenau stehen Auswärtsspiele auf dem Programm.