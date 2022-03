Der FC Kalkriese (weiße Trikots) schlug Belm mit 3:0. FOTO: Archiv/Rolf Kamper SC Rieste beim Tabellenführer Aufwärtstrend der Kalkrieser Bezirksliga-Fußballer setzt sich fort Von Matthias Benz | 10.03.2022, 19:09 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga hat der FC Kalkriese mit einem 3:0-Pflichtsieg gegen Concordia Belm-Powe den nächsten Erfolg gelandet. Am Wochenende führt der 22. Spieltag den FCK in die Wüste, der TuS Berge fährt nach Glandorf und der SC Rieste tritt beim Tabellenführer Blau-Weiß Hollage an. Quitt Ankum muss unfreiwillig pausieren.