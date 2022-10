Beim Torabschluss hapert es derzeit beim FC Kalkriese (in Schwarz-Weiß). Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Freitag kommt der Tabellenführer FC Kalkriese wappnet sich für den Abstiegskampf in der Bezirksliga Von Matthias Benz | 27.10.2022, 19:48 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga Osnabrück V weiß der FC Kalkriese, was die Stunde geschlagen hat: Der Verein richtet sich auf einen langen Kampf gegen den Abstieg ein. Quitt Ankum und Spielvereinigung Fürstenau fahren am Sonntag, 30. Oktober 2022, jeweils nach Osnabrück.