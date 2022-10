Jan Meyer (blaues Trikot) ist auch in der Bezirksliga ein X-Faktor für die Spielvereinigung Fürstenau. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Ankum beim Bezirksliga-Spitzenreiter FC Kalkriese empfängt die Spielvereinigung Fürstenau Von Matthias Benz | 13.10.2022, 13:43 Uhr

Der elfte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems V hat es in sich: In der unteren Tabellenhälfte richten sich die Blicke auf das Duell zwischen Kalkriese und Fürstenau. Am anderen Ende des Spektrums fordert Quitt Ankum den Spitzenreiter heraus.