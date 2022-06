Ralf Brinkmann, Geschäftsführer der Niels-Stensen-Kliniken Bramsche und des Marienhospitals in Ankum, erläuterte den Lehrkräften und Berufsberatern der Agentur für Arbeit zunächst die Vorteile des Krankenhausverbunds, der die Sicherung der bestmöglichen Gesundheitsversorgung in der Region Osnabrück mit einer Grundversorgung an allen Standorten und Spezialisierungen in den jeweiligen Kliniken zum Ziel hat.

Im Anschluss daran informierte Dr. Bernd Runde, der Leiter der Personalabteilung und stellvertretender Geschäftsführer der Niels-Stensen-Kliniken, über die Strategien, die das Unternehmen entwickelt, um dem Fachkräftebedarf gerecht zu werden. „Es geht nicht mehr um das Thema Personalauswahl, sondern um Personalmarketing, denn eine Masse von Fachkräften, aus denen man beliebig auswählen kann, gibt es in diesem Bereich eben nicht“, so Runde. Absolventen von medizinischen Ausbildungen und Studiengängen hätten inzwischen vielmehr die Qual der Wahl, weil sie allerorts gesucht werden.

So müsse sich auch die Niels-Stensen-Kliniken GmbH mit Alleinstellungsmerkmalen auseinandersetzen, um als Arbeitgeber in Stadt und Landkreis Osnabrück für Absolventen oder Jobwechsler attraktiv zu sein. Als wichtige Arbeitgebereigenschaften hat der Krankenhausverbund neben dem Angebots- und Aufgabenspektrum insbesondere christliche Werte als Maßstab definiert – in Erinnerung an den Namenspatron, einem im 17. Jahrhundert lebenden dänischen Arzt und späteren katholischen Priester und Bischof.

Nach den Sommerferien werden die Veranstaltungen des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft Nordkreis Osnabrück fortgesetzt. Der Arbeitskreis steht Lehrern aller Fachrichtungen und Schulformen in der Region offen, um ihnen Einblicke in Unternehmen, Institutionen und ökonomische Fragen zu bieten. Lehrkräfte erhalten weitere Informationen beim Industriellen Arbeitgeberverband Osnabrück-Emsland, der die Veranstaltungen organisiert, unter Telefon 0541/770680.