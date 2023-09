Unfall auf der Venner Straße Betrunkener Motorradfahrer fliegt in Bramsche aus der Kurve Von Martin Schmitz | 11.09.2023, 15:52 Uhr in Bramsche gab es einen Motorradunfall, meldet die Polizei. Symbolfoto: Friso Gentsch up-down up-down

In Bramsche stürzte am Sonntag ein Mann aus Neuenkirchen-Vörden mit seinem Motorrad. An Ort und Stelle stellte die Polizei fest, dass Alkohol im Spiel war.