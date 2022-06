Eine Rose von Andrea Nahles gab es in der Mainstraße nicht nur für Anke El-Hayani. Die SPD-Generalsekretärin begleitete den Landtagskandidaten Guido Pott beim Wahlkampf an der Haustür. FOTO: Heiner Beinke up-down up-down Besuch in der Mainstraße SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles macht Wahlkampf an Bramscher Haustüren Von Heiner Beinke | 16.01.2013, 10:17 Uhr

Beim Gespräch über den Gartenzaun gab es am Dienstag in der Mainstraße nur ein Thema: Ja es stimmt, am Vorabend hat wirklich die SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles an allen Haustüren geklingelt und allen, die öffneten, eine Rose überreicht. Straßenwahlkampf mit so prominenter Begleitung hat der Landtagskandidat Guido Pott auch noch nicht gemacht.