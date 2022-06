Hochbetrieb herrschte bei der Tankstelle Lex in Hesepe. FOTO: Heiner Beinke Tankrabatt gilt seit 1. Juni So stark sinken Benzinpreise an Bramscher Tankstellen Von Heiner Beinke | 01.06.2022, 17:21 Uhr

Die Aussicht auf deutlich gesenkte Spritpreise trieb auch die Bramscher am 1. Juni 2022 in Scharen zu den Tankstellen. Was war da los an den Zapfsäulen im Raum Bramsche? Eine kleine Rundreise.