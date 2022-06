„Die Juicy Fruits haben schon mehrmals an dieser Eventreihe teilgenommen, bisher aber noch nie auf dem Kirchplatz gespielt“, sagte Brian McSheffrey. Er betreut seitens des Veranstalters alle Künstler, die an den Konzerten von Juni bis August beteiligt sind. Die Resonanz der Gäste sei in den letzten Jahren so gut gewesen und er sei immer wieder darauf angesprochen worden, ob die Juicy Fruits nicht auch einmal auf dem Kirchplatz spielen könnten. Daher freue er sich sehr, dass nun so viele Menschen gekommen seien.

Auch das Publikum zeigte sich am Donnerstagabend begeistert. Schon nach kurzer Zeit schafften es die drei Musiker mit Witz, Charme und vor allem guter Musik, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. „Pretty Woman“, „Sweet Home Alabama“, Hits von Marius Müller-Westernhagen und viele andere bekannte Songs tönten durch die Luft und wurden nach Herzenslust vom Publikum mitgesungen.

„Es ist toll hier“, sagte Katrin Schweer und betonte: „Die Atmosphäre hier ist super, die Musik ist gut, man kommt zusammen und lernt neue Leute kennen.“ Der Donnerstag im Sommer sei für das Kulturprogramm reserviert, verriet sie und fügte mit einem Lachen hinzu: „Wir haben sogar ein ,Babysitterabo‘ für diese Zeit.“

Auch Ingrid Deffner genoss den Abend und die gute Musik. Ihrer Meinung nach sei es neben dem guten Programm auch wichtig, mit solchen Veranstaltungen die Gastronomie in Bramsche zu unterstützen. Mit einem Eis in der Hand und in der ersten Reihe verfolgte die achtjährige Celine, die gemeinsam mit ihren Eltern das Konzert besuchte, das Treiben auf der Bühne. „Ich finde es schön hier. Die Musik ist toll, und ich darf in den Ferien lange aufbleiben.“

Nicht nur das Publikum, sondern auch die Juicy Fruits genossen den Abend. Immer wieder sprangen Kruse und Goedereis von der Bühne und rockten im Publikum. „Das macht hier richtig Spaß“, meinte Goedereis während der Pause und fügte hinzu: „Das Wetter ist gut, die Leute sind freundlich und man trifft hier sogar alte Bekannte. Was will man mehr?“ Das Fazit von Ingrid Brinkmann fiel ebenfalls deutlich aus. Rundum gelungen sei ihrer Meinung nach die Veranstaltung und Bramsche müsse unbedingt am Kultursommerprogramm festhalten.