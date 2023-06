„Fritz Nobis“ steht pünktlich zum Gartensonntag in voller Blüte. Darüber freuen sich Ralph und Gisbert Hüls (von links). Foto: Hildegard Wekenborg-Placke up-down up-down Am 18. Juni 2023 in Balkum Offenes Gartentor: Familie Hüls zeigt in Bramsche große Vielfalt Von Hildegard Wekenborg-Placke | 14.06.2023, 10:09 Uhr

Am Sonntag, 18. Juni 2023, öffnet Familie Hüls wieder die Tore ihres 12 000 Quadratmeter großen Gartenparadieses in Ueffeln-Balkum. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die Rosen, von denen es fast 100 Exemplare zu bewundern gibt. Aber das ist natürlich längst nicht alles.