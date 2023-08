Umsetzung von Goldbeck Nord GmbH Baustart für die neue Halle der „Gemüsegärtner“ in Bramsche Von Britta Kothe | 27.08.2023, 05:40 Uhr Auf dieser Fläche im Gewerbegebiet Eiker Esch entsteht die neue Halle von „Die Gemüsegärtner“, in der die Biokisten gepackt werden sollen. Foto: Britta Kothe up-down up-down

Seit 1986 sind „Die Gemüsegärtner“ an ihrem Standort in Bramsche-Kalkriese angesiedelt. In Zukunft kommt die neue Halle im Gewerbegebiet Eiker Esch hinzu. Dort haben die Bauarbeiten durch das Unternehmen Goldbeck Nord GmbH mit dem Spatenstich nun offiziell begonnen.