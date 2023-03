Das Feuerwehrhaus in Hesepe wird erweitert. Archivfoto: Björn Dieckmann up-down up-down Gerätehaus wird erweitert Bauliche und personelle Veränderungen bei der Feuerwehr Hesepe Von noz.de | 12.03.2023, 16:24 Uhr

Joscha Niemann wird neuer stellvertretender Ortsbrandmeister in Hesepe. Und auch in baulicher Hinsicht wird sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in dem Bramscher Ortsteil etwas verändern.