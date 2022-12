Jan Philipp Seitz (mit Ball) und der TuS Bramsche wollen das Jahr mit dem elften Sieg in Folge beenden. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Bei der TSG Westerstede II Basketballer des TuS Bramsche bestreiten das letzte Spiel in 2022 Von Sascha Knapek | 15.12.2022, 14:49 Uhr

Zum Jahresausklang geht es für die Basketballer des TuS Bramsche in der 2. Regionalliga Nord-West in Richtung Ammerland. In der Hössensporthalle treffen die Red Devils am Samstag, 17. Dezember 2022, (20.15 Uhr) auf die TSG Westerstede II.