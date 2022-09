Mit seinen 17 Jahren ist Conrad Sonneck (links) der jüngste Spieler im Kader der Red Devils. Foto: Rolf Kamper up-down up-down TuS: Die große Saisonvorschau Bramscher Red-Devils-Basketballer vor dem Regionalliga-Saisonstart Von Sascha Knapek | 23.09.2022, 06:55 Uhr

Nach dem Abstieg geht es für die Basketballer des TuS Bramsche in der 2. Regionalliga weiter. In der „Liga der kurzen Wege“ beginnen die Red Devils am Samstag, 24. September 2022, um 19.15 Uhr mit einem Heimspiel gegen Fortuna Logabirum.