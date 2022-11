Bisher hatten die Red Devils nach ihren Spielen ausnahmslos Grund zum Jubeln. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Frontzek muss auf einen Spieler verzichten Red Devils Bramsche wollen gegen Oldenburg Siegesserie ausbauen Von Sascha Knapek | 17.11.2022, 10:55 Uhr

Auf den souveränen Tabellenführer der 2. Regionalliga Nord-West wartet am Samstag, 19. November 2022, nach zwei Auswärtsspielen wieder ein Auftritt in der IGS-Sporthalle. Ab 19.15 Uhr begrüßen die Red-Devils-Basketballer des TuS Bramsche die BTB Royals Oldenburg in der Malgartener Straße.