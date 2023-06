Auf dem Sportplatz am Wiederhall werden Kinder und Jugendliche Strikes und Homeruns trainieren. Archivfoto: EFG Bramsche up-down up-down Camp am Sportplatz Wiederhall Trainer aus den USA bringen Bramscher Kindern Baseball bei Von Anika Becker | 05.06.2023, 13:42 Uhr

Ein Camp für Baseball richtet die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (EFG) der Baptisten in den Sommerferien 2023 in Bramsche aus. Für das Camp am Sportplatz Wiederhall reisen mehrere Baseball-Trainer aus den USA an.