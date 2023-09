Bilanz 2023 durchwachsen Bald Saisonende am Darnsee in Bramsche und im Freibad Ueffeln und | 01.09.2023, 06:58 Uhr Von Björn Dieckmann Eva Voß | 01.09.2023, 06:58 Uhr Nur noch kurze Zeit ist das Naturfreibad am Darnsee geöffnet, gleiches gilt für das Freibad Ueffeln. Foto: Marcus Alwes up-down up-down

Auch wenn das Wetter in den kommenden Tagen besser werden soll: Die Besucherzahlen in den Bramscher Freibädern sind durchwachsen - und das Ende der Saison 2023 ist bereits in Sicht, teilen die Stadtwerke mit.